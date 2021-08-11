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Пасторе назвал фантастикой переход Месси в «ПСЖ»

04:24
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Экс-полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рад, что парижский клуб подписал нападающего Лионеля Месси. Во вторник, 10 августа, парижский клуб объявил о переходе нападающего Лионеля Месси.

«Для «ПСЖ» будет здорово, когда трое из пяти лучших игроков мира сыграют вместе. Это будет фантастика для Франции, для лиги 1», — цитирует RMC Пасторе.

Напомним, аргентинец выступал за парижан с 2011 по 2018 год. Он сыграл в 269 матчах во всех турнирах, забил 45 голов и сделал 61 голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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