Пасторе назвал фантастикой переход Месси в «ПСЖ»
04:24
Экс-полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рад, что парижский клуб подписал нападающего Лионеля Месси. Во вторник, 10 августа, парижский клуб объявил о переходе нападающего Лионеля Месси.
«Для «ПСЖ» будет здорово, когда трое из пяти лучших игроков мира сыграют вместе. Это будет фантастика для Франции, для лиги 1», — цитирует RMC Пасторе.
Напомним, аргентинец выступал за парижан с 2011 по 2018 год. Он сыграл в 269 матчах во всех турнирах, забил 45 голов и сделал 61 голевую передачу.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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