Пасторе назвал фантастикой переход Месси в «ПСЖ»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рад, что парижский клуб подписал нападающего Лионеля Месси. Во вторник, 10 августа, парижский клуб объявил о переходе нападающего Лионеля Месси.

«Для «ПСЖ» будет здорово, когда трое из пяти лучших игроков мира сыграют вместе. Это будет фантастика для Франции, для лиги 1», — цитирует RMC Пасторе.

Напомним, аргентинец выступал за парижан с 2011 по 2018 год. Он сыграл в 269 матчах во всех турнирах, забил 45 голов и сделал 61 голевую передачу.