«ПСЖ» менее чем за час продал 250 тысяч футболок Месси

«ПСЖ» после объявления о переходе форварда Лионеля Месси открыл продажи футболок с фамилией аргентинца на своем официальном сайте.

Старт продаж начался в полночь по московскому времени. Через час все 250 тысяч футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».