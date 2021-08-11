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«ПСЖ» менее чем за час продал 250 тысяч футболок Месси

09:49
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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«ПСЖ» после объявления о переходе форварда Лионеля Месси открыл продажи футболок с фамилией аргентинца на своем официальном сайте.

Старт продаж начался в полночь по московскому времени. Через час все 250 тысяч футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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