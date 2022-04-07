«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за два сезона

«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Французский клуб готов заплатить форварду 150 миллионов евро за следующие два сезона, сообщает инсайдер Гийом Балаге.

23-летний нападающий ведет переговоры с «ПСЖ» и «Реалом». Пока он еще не определился с тем, где хочет продолжить карьеру.

Этим летом Мбаппе может получить статус свободного агента. В этом сезоне он провел в лиге 1 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов. Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей как раз «Реалу».