Килиан Мбаппе пока не решил, хочет ли он остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе не определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пока не решился, хочет ли он покинуть парижан в этом сезоне, пишет журналист Жюльен Мейнара.

По данным источника, 23-летний нападающий ведет переговоры с «ПСЖ» и «Реалом». Пока он не определился с тем, где хочет продолжить карьеру, но склоняется он к мадридцам.

Этим летом Мбаппе станет свободным агентом. В этом он провел в лиге 1 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов. Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции.