Полузащитник «ПСЖ» Паредес перенес операцию и выбыл на два месяца

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес выбыл до конца сезона-2021/22.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист перенес операцию в Париже и вернется к тренировкам примерно через 2 месяца.

Напомним, что у Паредеса после полного медицинского обследования были выявлены проблемы в паховой области и изначально сообщалось, что он пропустит несколько недель.

В этом сезоне 27-летний аргентинец провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забив один гол и сделав два ассиста.