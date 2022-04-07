Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:01

Полузащитник «ПСЖ» Паредес перенес операцию и выбыл на два месяца

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес выбыл до конца сезона-2021/22.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист перенес операцию в Париже и вернется к тренировкам примерно через 2 месяца.

Напомним, что у Паредеса после полного медицинского обследования были выявлены проблемы в паховой области и изначально сообщалось, что он пропустит несколько недель.

В этом сезоне 27-летний аргентинец провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забив один гол и сделав два ассиста.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-leandro-paredes-psg-paris-saint-germain
Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наших любителей выгоняют с Бостонского марафона. Но только тех, кто живет в России и Белоруссии
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за два сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости