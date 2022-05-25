Президент «ПСЖ»: «Я уважаю «Реал», но у меня не очень хорошие отношения с Пересом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о непростых взаимоотношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Ранее сообщалось, что 23-летний француз ведет переговоры с клубом из Мадрида.

«Я уважаю «Реал», но после Суперлиги у меня не очень хорошие отношения с Пересом, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — «Реал» — это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Взаимное уважение имеет значение. Но Мбаппе — наш игрок, и мне не нужно ни с кем разговаривать».

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.