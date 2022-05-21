«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппе

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Клуб опубликовал в официальном Twitter ролик с 23-летним французом на стадионе парижан. В видео футболист говорит: «История пишется здесь. Это Париж».

Перед матчем 38-го тура чемпионата Франции против «Меца» «ПСЖ» провел официальную церемонию, на которой было презентовано продление контракта с Мбаппе. По словам президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, соглашение с форвардом будет рассчитано до конца июня 2025 года.

«Я рад продолжить свой путь в «ПСЖ», рад остаться в Париже, это мой город. Я надеюсь, что продолжу делать то, что хочу, вместе со всеми вами. И надеюсь, что мы вместе будем выигрывать трофеи», — заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Предыдущий контракт Мбаппе действовал до конца июня 2022 года. Ранее появлялась информация о том, что игрок может перейти в «Реал» на правах свободного агента.