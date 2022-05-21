Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:54

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе (справа) и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Скриншот трансляции матча «ПСЖ» — «Мец»

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Клуб опубликовал в официальном Twitter ролик с 23-летним французом на стадионе парижан. В видео футболист говорит: «История пишется здесь. Это Париж».

Перед матчем 38-го тура чемпионата Франции против «Меца» «ПСЖ» провел официальную церемонию, на которой было презентовано продление контракта с Мбаппе. По словам президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, соглашение с форвардом будет рассчитано до конца июня 2025 года.

«Я рад продолжить свой путь в «ПСЖ», рад остаться в Париже, это мой город. Я надеюсь, что продолжу делать то, что хочу, вместе со всеми вами. И надеюсь, что мы вместе будем выигрывать трофеи», — заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Предыдущий контракт Мбаппе действовал до конца июня 2022 года. Ранее появлялась информация о том, что игрок может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
8
10
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ»

Мбаппе: «Очень счастлив продолжить свое приключение в» ПСЖ"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости