«ПСЖ» готов продать Неймара, если получит интересное предложение

«ПСЖ» готов продать нападающего Неймара в другой клуб, если получит интересное предложение, сообщает журналист Адриен Гренье.

По информации источника, сам 30-летний бразилец хотел бы остаться в парижском клубе.

Отмечается, что нападающий уверен, что еще может выйти на новый уровень.

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.