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Сегодня, 08:13

Главный тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, 37-летний португалец является приоритетом будущего спортивного директора парижского клуба Луиша Кампуша.

В прошедшем сезоне «Спортинг» под руководством Аморима занял второе место в чемпионате Португалии.

Контракт тренера с лиссабонским клубом рассчитан до 2024 года. Отступные — 30 миллионов евро.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-le-portugais-ruben-amorim-sporting-priorite-pour-remplacer-mauricio-pochettino-23-05-2022-QGAB7SXWWZFQTM22PPWXB4UZPE.php
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