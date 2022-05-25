Главный тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, 37-летний португалец является приоритетом будущего спортивного директора парижского клуба Луиша Кампуша.

В прошедшем сезоне «Спортинг» под руководством Аморима занял второе место в чемпионате Португалии.

Контракт тренера с лиссабонским клубом рассчитан до 2024 года. Отступные — 30 миллионов евро.