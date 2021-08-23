Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника Максима Мухина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод матча ЦСКА — «Ахмат» (2:0), в котором его клиент получил желтую карточку после стычки с игроком грознецев Бернардом Беришей.

— Как вам Мухин? дерзко себя повел в матче с «Ахматом»...

— Абсолютно игровой момент, Бериша — известный провокатор. Если вы помните момент, Максим боролся честно, доиграл эпизод, а тот сфолил и начал провоцировать. Все, что сделал Максим, — поднялся и сделал шаг навстречу. Не было никаких движений, ударов, имитаций удара. Максим просто сделал шаг, а соперник подставился, упал, ему стало больно и он не смог удержаться на ногах...

— Сейчас у вас есть ощущение, что карьера Мухина складывается правильно?

— Однозначно. У Максима все в порядке. Я просто не хотел бы заострять внимание на локальных успехах или неудачах ребят. Не нужно акцентировать на этом внимание. Это период взросления.