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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Камавинга

19:09
Эдуардо Камавинга. Фото Instagram
Эдуардо Камавинга. Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает ESPN.

Английский клуб может попробовать его подписать, если высвободятся дополнительные средства за счет продажи футболистов.

В то же время в клубе считают, что 18-летний хавбек больше заинтересован в том, чтобы играть за «ПСЖ» или испанские клубы.

Ранее появилась информация, что «Ренн» хочет получить за хавбека 35 миллионов евро.

Контракт француза с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года, уже с января он может вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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