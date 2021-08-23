«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Камавинга

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает ESPN.

Английский клуб может попробовать его подписать, если высвободятся дополнительные средства за счет продажи футболистов.

В то же время в клубе считают, что 18-летний хавбек больше заинтересован в том, чтобы играть за «ПСЖ» или испанские клубы.

Ранее появилась информация, что «Ренн» хочет получить за хавбека 35 миллионов евро.

Контракт француза с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года, уже с января он может вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.