«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Камавинга
19:09
«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает ESPN.
Английский клуб может попробовать его подписать, если высвободятся дополнительные средства за счет продажи футболистов.
В то же время в клубе считают, что 18-летний хавбек больше заинтересован в том, чтобы играть за «ПСЖ» или испанские клубы.
Ранее появилась информация, что «Ренн» хочет получить за хавбека 35 миллионов евро.
Контракт француза с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года, уже с января он может вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.
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