Форвард «Монако» близок к переходу в «Валенсию»

Форвард «Монако» Бальде Кейта с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании. 26-летний футболист близок к переходу в «Валенсию», сообщает журналист Николо Скира.

Сенегалец уже согласовал личный контракт с «летучими мышами» до 2025 года, а о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Кейта на правах аренды выступал за «Сампдорию». Он провел в серии А 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.