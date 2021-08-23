Форвард «Монако» близок к переходу в «Валенсию»
17:09
Форвард «Монако» Бальде Кейта с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании. 26-летний футболист близок к переходу в «Валенсию», сообщает журналист Николо Скира.
Сенегалец уже согласовал личный контракт с «летучими мышами» до 2025 года, а о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Кейта на правах аренды выступал за «Сампдорию». Он провел в серии А 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
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