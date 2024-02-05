Посол «ПСЖ» заявила, что Мбаппе перейдет в «Реал»

Бывшая футболистка Лор Булло, являющаяся послом «ПСЖ», рассказала о том, что форвард Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

«Довольно последовательные и серьезные источники мне сообщили, что это уже сделано. Во время последней мыльной оперы в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь впервые мне говорят, что переход Мбаппе в «Реал» — уже свершившийся факт», — приводит слова Булло RMC Sport со ссылкой на эфир Canal+.

Сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заявил тренерскому штабу, что мадридцы близки к договоренности с Мбаппе. По данным издания Le Parisien, Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента летом 2024 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.