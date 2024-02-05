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5 февраля, 18:24

Гришин: «Кузяев завершит карьеру в «Гавре», «ПСЖ» его уже точно не возьмет»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, что полузащитник Далер Кузяев выбрал «Гавр» для продолжения своей карьеры.

«Кузяев в России всем все доказал. У него было желание поиграть на другом уровне и пожить в другой стране. Какие претензии к нему могут быть? Он многократный чемпион России. Человеку что-то хочется поменять в жизни. Конечно, он знает, что никогда не выиграет чемпионат Франции с «Гавром», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он предположил, получится ли у Кузяева перейти в более сильную команду.

«ПСЖ» его уже точно не возьмет. «Гавр» — это его команда. Думаю, он там и завершит карьеру, если только какая-то другая средняя команда его не подпишет», — добавил специалист.

31-летний Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. За французскую команду он провел 20 матчей в лиге 1, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-kuzyaev-zavershit-kar-eru-v-gavre-pszh-ego-uzhe-tochno-ne-voz-met/
Далер Кузяев
ФК Гавр
Александр Гришин
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 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
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 Брест 20 10 6 4 29-17 36
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5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
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 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
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 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
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