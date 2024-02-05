Гришин: «Кузяев завершит карьеру в «Гавре», «ПСЖ» его уже точно не возьмет»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, что полузащитник Далер Кузяев выбрал «Гавр» для продолжения своей карьеры.

«Кузяев в России всем все доказал. У него было желание поиграть на другом уровне и пожить в другой стране. Какие претензии к нему могут быть? Он многократный чемпион России. Человеку что-то хочется поменять в жизни. Конечно, он знает, что никогда не выиграет чемпионат Франции с «Гавром», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он предположил, получится ли у Кузяева перейти в более сильную команду.

«ПСЖ» его уже точно не возьмет. «Гавр» — это его команда. Думаю, он там и завершит карьеру, если только какая-то другая средняя команда его не подпишет», — добавил специалист.

31-летний Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. За французскую команду он провел 20 матчей в лиге 1, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.