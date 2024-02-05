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5 февраля, 00:39

Гол Ляказетта принес «Лиону» победу над «Марселем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Ляказетт.
Фото AFP

«Лион» дома обыграл «Марсель» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил форвард хозяев Александр Ляказетт.

«Лион» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги 1 с 19 очками в 20 матчах.

«Марсель» идет на восьмой строчке с 29 очками в 20 играх.

Франция. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:0
Марсель

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
2
0
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Посол «ПСЖ» заявила, что Мбаппе перейдет в «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.02 23:00
Марсель – Метц
 - : -
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 - : -
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 - : -
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
11.02 17:00
Лорьян – Реймс
 - : -
11.02 17:00
Тулуза – Нант
 - : -
11.02 19:05
Монпелье – Лион
 - : -
11.02 22:45
Ницца – Монако
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
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Александр Ляказетт

Лион

 10
П
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
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Рассул Ндиайе

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 15 1 2
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Гавр

 14 1 1
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