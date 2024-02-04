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Сегодня, 13:13

Источник: Флорентино Перес сказал тренерскому штабу «Реала», что клуб близок к подписанию Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу клуба, что мадридцы близки к договоренности с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, разговор между Пересом и тренерским штабом услышал один из игроков «сливочных».

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
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