Источник: Флорентино Перес сказал тренерскому штабу «Реала», что клуб близок к подписанию Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу клуба, что мадридцы близки к договоренности с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, разговор между Пересом и тренерским штабом услышал один из игроков «сливочных».

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.