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Месси признался, что у него хорошие отношения с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что у него нет проблем с французом Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022. Они оба играют за «ПСЖ».

«Да, мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо.

Я тоже бывал на другой стороне, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о том, что произошло. И ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира в тот момент. Но правда в том, что с Килианом у нас проблем нет, как раз наоборот», — цитирует Ole Месси.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче по пенальти обыграла команду Франции. В этой встрече Месси забил один гол, а Мбаппе — три.

 
Лионель Месси. Месси рассказал, планирует ли он сыграть на следующем чемпионате мира
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Сборная Франции по футболу
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2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
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 Осер 21 3 4 14 18-46 13
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 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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Осер – Реймс
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