Месси признался, что у него хорошие отношения с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что у него нет проблем с французом Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022. Они оба играют за «ПСЖ».

«Да, мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо.

Я тоже бывал на другой стороне, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о том, что произошло. И ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира в тот момент. Но правда в том, что с Килианом у нас проблем нет, как раз наоборот», — цитирует Ole Месси.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче по пенальти обыграла команду Франции. В этой встрече Месси забил один гол, а Мбаппе — три.