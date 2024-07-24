«Ренн» просит у «ПСЖ» 60 миллионов евро за 19-летнего полузащитника Дуэ

«ПСЖ» пытается подписать полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что 19-летний футболист является главной целью парижан на это межсезонье. «Ренн» требует за игрока 60 миллионов евро.

По данным источника, Дуэ вместе со своей семьей уже встречался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и советником клуба по спортивным вопросам Луишем Кампушем. В свою очередь «Бавария» сделала «Ренну» предложение на сумму 55 миллионов евро с учетом бонусов.

Контракт Дуэ с «Ренном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Дуэ сыграл за клуб 43 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.