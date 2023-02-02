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Сегодня, 22:08

Бекхэм назвал Месси своим любимым футболистом

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси является для него любимым футболистом.

«Я люблю Месси по многим причинам. Я люблю его, потому что он отличный отец, я люблю его, потому что у него замечательный характер. Но я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все: за его манеру играть со страстью, со свободой и за то, как он сыграл на чемпионате мира в Катаре. Победа в Кубке мира была для него невероятным моментом», — приводит слова Бекхэма ESPN.

Аргентинский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

На прошедшем турнире аргентинец забил семь голов. 35-летний Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, дважды ставшим лучшим игроком турнира (2014, 2022).

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
0
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Источник: Мбаппе станет новым капитан сборной Франции
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2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
4.02 21:00
Труа – Лион
 - : -
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 - : -
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
Брест – Ланс
 - : -
5.02 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Фолэрин Балоган

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Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

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