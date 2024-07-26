«Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства
«Бордо» выступил с официальным пресс-релизом, в котором сообшил о подаче заявления о банкротстве в коммерческий суд города, чтобы начать необходимую реструктуризацию. Таким образом, клуб автоматически потеряет профессиональный статус и лишится тренировочного центра.
«Учитывая очень сжатые сроки до начала сезона в третьем дивизионе, клубу пришлось отказаться от запроса о сохранении своего профессионального статуса, иначе пришлось бы вновь проходить финансовую проверку, что могло привести к тяжелым дополнительным санкциям. Это трудное решение. Хотя в результате тренировочный центр закроется, клуб продолжит продвигать молодежные команды.
Данное решение позволит минимизировать наказания со спортивной точки зрения (понижение до любительских лиг). Клуб преследует цель развития в третьей лиге в следующем сезоне, чтобы как можно быстрее вернуться с очищенными финансами и обновленными амбициями на самый высокий уровень», — говорится в заявлении.
В прошедшем сезоне «Бордо» занял 12-е место во втором дивизионе страны, но из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.
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2
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3
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4
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
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9
|Реймс
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10
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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