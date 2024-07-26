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«Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип «Бордо».
Фото girondins.com

«Бордо» выступил с официальным пресс-релизом, в котором сообшил о подаче заявления о банкротстве в коммерческий суд города, чтобы начать необходимую реструктуризацию. Таким образом, клуб автоматически потеряет профессиональный статус и лишится тренировочного центра.

«Учитывая очень сжатые сроки до начала сезона в третьем дивизионе, клубу пришлось отказаться от запроса о сохранении своего профессионального статуса, иначе пришлось бы вновь проходить финансовую проверку, что могло привести к тяжелым дополнительным санкциям. Это трудное решение. Хотя в результате тренировочный центр закроется, клуб продолжит продвигать молодежные команды.

Данное решение позволит минимизировать наказания со спортивной точки зрения (понижение до любительских лиг). Клуб преследует цель развития в третьей лиге в следующем сезоне, чтобы как можно быстрее вернуться с очищенными финансами и обновленными амбициями на самый высокий уровень», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне «Бордо» занял 12-е место во втором дивизионе страны, но из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.

 
Футболисты &laquo;Бордо&raquo;. Французский гранд скоро может потерять профессиональный статус. «Бордо» развалил очень мутный персонаж

 

Футбол
ФК Бордо
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