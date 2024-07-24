«Манчестер Юнайтед» готов предложить 100 миллионов евро за Хави Симонса

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает Sport.es.

Английский клуб готов заплатить за 21-летнего нидерландца 100 миллионов евро, что на 30 миллионов больше, чем предлагает за футболиста «Бавария».

При этом «ПСЖ» рассматривает возможность отправить хавбека в аренду в «Лейпциг», за который тот выступал в сезоне-2023/24.

Симонс перешел в «ПСЖ» в июле 2019 года. Контракт игрока с парижанами действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 нидерландец, выступавший за «Лейпциг» на правах аренды, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач в 43 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.