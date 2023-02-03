Месси рассказал, планирует ли он сыграть на следующем чемпионате мира

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признался, что пока не готов с уверенностью сказать, будет ли он участвовать в чемпионате мира-2026. На данный момент аргентинцу 35 лет.

«Не знаю, я всегда говорила, что в силу возраста мне кажется, что будет очень трудно приехать на ЧМ-2026. Я люблю играть в футбол, люблю то, что делаю, и пока я в хорошей форме, чувствую себя в форме и продолжаю получать от этого удовольствие, буду этим заниматься. Но до следующего чемпионата мира еще далеко.

Я ничего не жду. Но повторяю и буду повторять: в силу возраста и времени мне кажется, что это будет сложно. Все зависит от того, как сложится моя карьера. Скоро мне исполнится 36, посмотрим, куда пойдет моя карьера, чем буду заниматься, а это зависит от многих вещей», – сказал Месси во время прямого эфира на Twitch-канале аргентинского издания Ole.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 3 июня по 8 июля.