«Ницца» подписала контракт с Клоссом из «Марселя»
Защитник «Марселя» Жонатан Клосс подписал контракт с «Ниццей», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 31-летним французом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Клосс провел 43 матча, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
Новости