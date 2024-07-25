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Сегодня, 21:31

«Ницца» подписала контракт с Клоссом из «Марселя»

Сергей Разин
корреспондент
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Жонатан Клосс.
Фото ФК «Ницца»

Защитник «Марселя» Жонатан Клосс подписал контракт с «Ниццей», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним французом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Клосс провел 43 матча, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

ФК Марсель
ФК Ницца
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