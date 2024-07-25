«Ницца» подписала контракт с Клоссом из «Марселя»

Защитник «Марселя» Жонатан Клосс подписал контракт с «Ниццей», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним французом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Клосс провел 43 матча, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.