Ляказетт: «Для клубов игроки что-то вроде товара»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт сравнил современный футбол с бизнесом.

«Современный футбол очень-очень похож на бизнес. Для клубов мы... Не знаю, смогу ли я это сказать... Мы что-то вроде товара, что ли...» — приводит So Foot слова Ляказетта.

31-летний француз в этом сезоне сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.