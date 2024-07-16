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Килиан Мбаппе рассказал, как отдал дань уважения Криштиану Роналду

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о бывшем форварде «сливочных» Криштиану Роналду.

«Мое скандирование (1, 2, 3, Hala Madrid. — Прим. «СЭ») — это дань уважения Криштиану, кумиру детства. Теперь же он друг, который дает мне советы. Это привилегия. Мы на связи», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».

Во вторник, 16 июля, прошла торжественная церемония презентации Мбаппе в качестве новичка «Реала». 25-летний француз подписал контракт с мадридским клубом до лета 2029 года.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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