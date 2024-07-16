Килиан Мбаппе рассказал, как отдал дань уважения Криштиану Роналду
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о бывшем форварде «сливочных» Криштиану Роналду.
«Мое скандирование (1, 2, 3, Hala Madrid. — Прим. «СЭ») — это дань уважения Криштиану, кумиру детства. Теперь же он друг, который дает мне советы. Это привилегия. Мы на связи», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».
Во вторник, 16 июля, прошла торжественная церемония презентации Мбаппе в качестве новичка «Реала». 25-летний француз подписал контракт с мадридским клубом до лета 2029 года.
Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
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|Барселона
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
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|0
|0-0
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|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
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|
11
|Осасуна
|0
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|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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