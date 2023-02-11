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Сегодня, 12:20

Мартинес о кукле Мбаппе: «Как я мог издеваться над ним после 4 голов в финале ЧМ-2022. Наверное, это я его кукла»

Эмилиано Мартинес объяснил скандальное празднование во время чемпионского парада после ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Эмилиано Мартинес на параде.
Фото Соцсети

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил скандальное празднование во время чемпионского парада после ЧМ-2022 в Катаре.

Голкипер показал куклу с изображением форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Люди бросали нам по пути кучу кукол, мы были поражены. Они бросили почти сотню во время парада.

Я подобрал ее, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.

Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале… Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» — сказал Мартинес France Football.

Также голкипер в раздевалке после победы в финале призвал своих товарищей по национальной команде почтить минутой молчания старания Мбаппе в финале ЧМ-2022.

Ранее вратарь объяснился за празднование перчаткой у паха.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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