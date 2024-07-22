Бензема отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Экс-игрок «Реала» Карим Бензема поделился мнением о переходе в мадридский клуб экс-форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я знал, что рано или поздно Мбаппе станет игроком «Реала». Я всегда так думал — так и оказалось. Он невероятный футболист», — цитирует Бензема Madrid Xtra.

Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.