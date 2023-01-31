Месси рассказал, что его страницу в соцсетях заблокировали после победы на чемпионате мира-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Мессии рассказал, что после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре его страница в социальной сети на время была заблокирована.

«У меня был миллион сообщений в социальной сети, и в итоге меня заблокировали. Были сообщения, которые я даже не успевал прочитать. Очень приятно получать признание от других спортсменов. Я не особо люблю отвечать или комментировать фото, максимум ставлю лайки», — цитирует Месси Marca.

Сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира по футболу-2022, обыграв в финале турнира национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.