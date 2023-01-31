Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:21

Месси рассказал, что его страницу в соцсетях заблокировали после победы на чемпионате мира-2022

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард сборной Аргентины Лионель Мессии рассказал, что после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре его страница в социальной сети на время была заблокирована.

«У меня был миллион сообщений в социальной сети, и в итоге меня заблокировали. Были сообщения, которые я даже не успевал прочитать. Очень приятно получать признание от других спортсменов. Я не особо люблю отвечать или комментировать фото, максимум ставлю лайки», — цитирует Месси Marca.

Сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира по футболу-2022, обыграв в финале турнира национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.

Источник: https://www.marca.com/en/world-cup/2023/01/30/63d7ec06e2704e9b808b45c6.html
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
1
0
Читайте также
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси — о своем поведении после матча с Нидерландами на ЧМ-2022: «Мне не понравилось то, что я сказал Вегхорсту»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости