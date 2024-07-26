Фильцов: «Сафонову проще выиграть конкуренцию у Меньяна, чем у Доннаруммы»
Бывший вратарь клубов РПЛ Александр Фильцов заявил, что возможный переход итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» даст больше шансов россиянину Матвею Сафонову стать первым номером в парижском клубе.
Ранее сообщалось, что парижане рассматривают возможность покупки вратаря «Милана» и сборной Франции Майка Меньяна на замену Доннарумме.
«У Матвея шансов становится больше стать номером один в «ПСЖ». Ему будет проще выиграть конкуренцию у Меньяна, чем у Доннаруммы, мне кажется. Все равно надо отталкиваться от себя. Я уверен, что Матвей будет рассчитывать на свои силы, не обращая внимания, кто рядом. Будет работать так, чтобы стать первым номером. По мне, Доннарумма сильнее Меньяна. Его имя в футболе весомее», — приводит слова Фильцова Legalbet.
25-летний Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В прошлом сезоне Сафонов провел 30 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустил 27 мячей, отыграв 11 встреч на ноль.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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|0-0
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4
|Лилль
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|0-0
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5
|Ницца
|0
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6
|Лион
|0
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|0
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|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|0-0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
|- : -
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
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Тулуза – Нант
|- : -