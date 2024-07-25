В «Болонье» опровергли интерес к Тюкавину

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» опроверг слова агента нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексея Сафонова об интересе к своему клиенту со стороны итальянского клуба.

«Нет, это неправда», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее Сафонов рассказал об интересе «Болоньи» к Тюкавину журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2023/24 22-летний Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

В субботу, 20 июля, «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ нового сезона (3:1). В следующем туре бело-голубые 27-го числа примут «Локомотив».