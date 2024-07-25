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Сегодня, 11:32

В «Болонье» опровергли интерес к Тюкавину

Микеле Антонов
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» опроверг слова агента нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексея Сафонова об интересе к своему клиенту со стороны итальянского клуба.

«Нет, это неправда», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее Сафонов рассказал об интересе «Болоньи» к Тюкавину журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2023/24 22-летний Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

В субботу, 20 июля, «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ нового сезона (3:1). В следующем туре бело-голубые 27-го числа примут «Локомотив».

Константин Тюкавин
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
0
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Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

Динамо

 2
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Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 1 1 0
Сергей Брызгалов

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 1 0 0
Виктор Александров

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