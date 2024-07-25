Источник: «Бордо» отказался от профессионального статуса
«Бордо» уведомил Федерацию футбола Франции (ФФФ) об отказе от профессионального статуса, сообщает Sud Ouest.
По данным источника, в прошлом сезоне фонд заработной платы составил 36 миллионов евро, среди которых 25 миллионов — это зарплата игроков и персонала первой команды. Чистый убыток клуба по состоянию на 30 июня составил 40 миллионов евро.
Отмечается, что отказ от профессионального статуса приведет к автоматическому расторжению контрактов всех игроков.
23 июля стало известно, что руководство клуба отозвало апелляцию на решение контролирующего органа, который 9 июля из-за долгов отправил клуб в третий дивизион.
В прошедшем сезоне «жирондинцы» заняли 12-е место во французской лиге 2 и должны были остаться во втором дивизионе. «Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции. В последний раз команда выиграла чемпионат страны в 2009 году.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Реймс
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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