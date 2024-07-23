«Болонья» объявила о переходе Даллинги из «Тулузы»
Форвард «Тулузы» Тейс Даллинга подписал контракт с «Болоньей», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 23-летним голландцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Даллинга провел 44 матча, в которых забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.
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Хоккей
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1
|Интер
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2
|Милан
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|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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