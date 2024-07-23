«Болонья» объявила о переходе Даллинги из «Тулузы»

Форвард «Тулузы» Тейс Даллинга подписал контракт с «Болоньей», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним голландцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Даллинга провел 44 матча, в которых забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.