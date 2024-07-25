«Ренн» начал переговоры о трансфере Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Бруно Андраде.

По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Ренн». Французский клуб начал переговоры с петербуржцами. Также на игрока претендуют «Марсель», «Бешикташ» и «Порту».

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду он в 26 матчах сделал 2 голевые передачи.