Канчельскис: «Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российский полузащитник Александр Головин заслужил стать капитаном «Монако».

«Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило. Все-таки Александр уже очень давно выступает за монегасков. Головин — один из лучших игроков Лиги 1, он заслужил быть капитаном «Монако». Ждем от него успешной игры в Лиге чемпионов», — цитирует «РБ Спорт» Канчелськиса.

В сезоне-2023/24 Головин провел 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.