Канчельскис: «Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российский полузащитник Александр Головин заслужил стать капитаном «Монако».
«Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило. Все-таки Александр уже очень давно выступает за монегасков. Головин — один из лучших игроков Лиги 1, он заслужил быть капитаном «Монако». Ждем от него успешной игры в Лиге чемпионов», — цитирует «РБ Спорт» Канчелськиса.
В сезоне-2023/24 Головин провел 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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