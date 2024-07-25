Экс-тренер Анжи Петрович назвал переход Сафонова в «ПСЖ» отличной рекламой российского футбола

Экс-тренер «Анжи» Желько Петрович назвал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» отличной рекламой для российского футбола.

«Лучшее, что может случиться с российским футболом в текущий момент — это трансферы футболистов в большие клубы. Это отличная реклама для РПЛ. Все видят, что страну исключили из соревнований, но все уважают клубы, готовые пойти на риск и пригласить россиян. Верю ли я, что Сафонов станет в Париже основным вратарем? Мы можем верить во все, что угодно, но все в руках самого Матвея. Если он лучше, то станет первым номером и будет играть. Но в ПСЖ сделать это будет не так просто, Доннарумма силен», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Французский клуб объявил о подписании Сафонова 14 июня за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость российского голкипера именно в такую сумму.