Мойзе Кин рассказал, что Неймар и Мбаппе давали ему много советов
Новичок «Фиорентины» Мойзе Кин вспомнил об игре за «ПСЖ», за который он выступал в сезоне-2020/21 на правах аренды.
«В «ПСЖ» мне очень помогли великие чемпионы, такие как Неймар и Мбаппе. Я подходил к ним после тренировок, и они давали мне много советов», — цитирует Кина Radio Bruno.
В минувшем сезоне Кин провел 20 матчей за «Ювентус» в серии А и Кубке Италии и не отметился результативными действиями.
9 июля он стал игроком «Фиорентины».
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|Лилль
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|0-0
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5
|Ницца
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12
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13
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Гавр
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Осер
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|0
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|0-0
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17
|Анже
|0
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|18.08
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
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