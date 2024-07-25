Мойзе Кин рассказал, что Неймар и Мбаппе давали ему много советов

Новичок «Фиорентины» Мойзе Кин вспомнил об игре за «ПСЖ», за который он выступал в сезоне-2020/21 на правах аренды.

«В «ПСЖ» мне очень помогли великие чемпионы, такие как Неймар и Мбаппе. Я подходил к ним после тренировок, и они давали мне много советов», — цитирует Кина Radio Bruno.

В минувшем сезоне Кин провел 20 матчей за «Ювентус» в серии А и Кубке Италии и не отметился результативными действиями.

9 июля он стал игроком «Фиорентины».