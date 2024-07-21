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Игроки и персонал «Реала» удивлены поведением Мбаппе

Виктория Кравченко
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Игроки и персонал мадридского «Реала» удивлены поведением новичка Килана Мбаппе при знакомстве с ними, сообщает AS.

По данным издания, в клубе всем приятно и легко общаться с фрацузом. Также многие отмечают его скромность и сосредоточенность на работе. Также сообщается, что в команде довольны тем, как он говорит на английском и испанском языках.

Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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