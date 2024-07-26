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Лизаразю раскритиковал владельца «Бордо»: «Он должен исчезнуть из клуба и нашего родного юго-запада»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бишенте Лизаразю на матче к 100-летию стадиона «Бордо».
Фото Global Look Press

Бывший защитник и капитан «Бордо» Бишенте Лизаразю раскритиковал владельца клуба Жерара Лопеса после того, как было принято решение об отказе от профессионального статуса.

«Всем привет. Краткое сообщение о драматическом положении «Бордо». Мне противно, как и всем, кто любит этот клуб. Все, что происходит, к сожалению, является следствием катастрофического спортивного и финансового менеджмента на протяжении многих лет... Я читал, что Жерар Лопес намерен остаться президентом и владельцем клуба? Серьезно? Прежде всего, этот господин должен исчезнуть из «Бордо» и нашего родного юго-запада.

С этого момента, возможно, мог бы начаться долгосрочный проект возрождения «Бордо». Это займет время. Тем не менее, я искренне надеюсь, что этот великий клуб однажды вернет себе место на вершине французского футбола (но без Жерара Лопеса, если это недостаточно ясно). Всем удачи», — написал Лизаразю в социальной сети.

В чтеверг «Бордо» объявил о подаче заявления о банкротстве в коммерческий суд города, что автоматически приводит к потерпе профессионального статуса, расторжению контрактов со свеми игроками и закрытию тренировочного центра для молодых футболистов.

 
Логотип &laquo;Бордо&raquo;. «Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства

 

Бишенте Лизаразю
ФК Бордо
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