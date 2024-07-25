Новичок «ПСЖ» Москардо рассказал о желании говорить на французском языке
Полузащитник «ПСЖ» Габриэль Москардо поделился мнением о том, что ему нужно выучить французский язык.
«В Бразилии я изучал французский в течение четырех месяцев. Это важно, это уважение к «ПСЖ», всем работникам клуба и жителям города. Я не хочу говорить с французами на английском языке — только на французском», — цитирует Москардо PSGTV.
Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
Новости