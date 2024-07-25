Новичок «ПСЖ» Москардо рассказал о желании говорить на французском языке

Полузащитник «ПСЖ» Габриэль Москардо поделился мнением о том, что ему нужно выучить французский язык.

«В Бразилии я изучал французский в течение четырех месяцев. Это важно, это уважение к «ПСЖ», всем работникам клуба и жителям города. Я не хочу говорить с французами на английском языке — только на французском», — цитирует Москардо PSGTV.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.