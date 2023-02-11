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Сегодня, 06:48

Эмилиано Мартинес о праздновании перчаткой у паха: «Я уже делал это на Кубке Америки, но не собирался никого обижать»

Эмилиано Мартинес прокомментировал скандальное празднование перчаткой у паха на ЧМ-2022 в Катаре
Руслан Минаев
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Эмилиано Мартинес.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал скандальное празднование после вручения ему награды лучшему голкиперу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После того как 30-летний аргентинец забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им.

«Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем… Можете спросить Жиру, что я за человек.

Мне очень нравится французская культура и менталитет. Жест, который я сделал на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.

Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне «ни в коем случае» не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все», — сказал вратарь «Астон Виллы» в интервью France Football.

На чемпионском параде сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022 Мартинес держал на руках куклу с лицом форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также голкипер в раздевалке после победы в финале призвал своих товарищей по национальной команде почтить минутой молчания старания Мбаппе в финале ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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