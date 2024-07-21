Вратарь «ПСЖ» Тенас: «Тренировки с Мбаппе — как выпускной экзамен для вратаря, но у нас с ним примерно 50/50»
Вратарь «ПСЖ» Арнау Тенас рассказал, какие отношения у него сложились с нападающим Килианом Мбаппе во время совместного выступления за парижан.
«Я с ним поладил с первого дня. У нас сложилась хорошая дружба. Он фантастический парень. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит As слова Тенаса.
Также он поделился впечатлениями от тренировок с французским форвардом.
«Тренировки с ним — это как выпускной экзамен для вратарей? Абсолютно. Но я бы сказал, что в личных поединках у нас с ним примерно 50 на 50. Мбаппе — игрок мирового уровня, и, увидев, как он тренируется, я был удивлен», — добавил голкипер.
Тенас присоединился к «ПСЖ» летом 2023 года. Мбаппе выступал за парижан с 2018-го по 2024-й. 3 июня «Реал» объявил о переходе 25-летнего форварда. Футболист подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года.
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|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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|0-0
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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|0-0
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14
|Нант
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|0-0
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15
|Гавр
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|0-0
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16
|Осер
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|0-0
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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