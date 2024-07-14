Последняя битва Месси, или продолжение все же следует? Аргентина идет за третьим титулом подряд

Возможно, предстоящий финал Кубка Америки поставит точку в карьере аргентинской легенды в национальной сборной.

«Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет хорошо для всех, и этого многие хотят. Им недостаточно участия в финале, и нам тоже. К сожалению, нам не удалось одержать победу. Думаю, что уже достаточно. Для меня это большая боль», — эти слова Лионель Месси произнес восемь лет назад. На Кубке Америки, который тоже проходил в США. Только что был проигран четвертый финал со сборной, а капитан не забил свой послематчевый пенальти.

«Я никого не обманывал — тогда я говорил то, что чувствовал», — это уже цитата осени 2016-го, когда капитан вернулся в сборную и помог ей отобраться на ЧМ-2018. Там, впрочем, тоже ничего не получилось. Как и на Кубке Америки-2019, после которого Месси обвинил руководство КОНМЕБОЛ в коррупции, судей — в симпатии к Бразилии и проигнорировал церемонию награждения после матча за бронзу, в котором арбитр удалил Лео с поля.

А потом все случилось как в сказке. Долгожданная победа на предыдущем Кубке Америки, где не за своих, а персонально за Месси болели многие бразильцы. Далее — эпический триумф на ЧМ-2022, после которого Лео наконец-то встал на одну ступеньку с Диего Марадоной и выиграл все, что мог. Так что, как бы ни закончился предстоящий финал с невероятно яркими и голодными до побед колумбийцами, — свой гештальт великий аргентинец закрыл. Боль давно ушла, и если после матча в Майами мы снова услышим заявление об уходе, и сам Месси, и весь мир воспримут это со спокойной душой.

Лионель Месси. Фото AFP

Бесспорно, станет немножечко грустно, но это точно будет не шок 2016-го и стадия принятия наступит сразу. Если, конечно, Лео все действительно уже решил. Про ЧМ-2026, который он, по сути, раскручивает, выступая в МЛС, он говорил разное. В Катаре звучали слова, что победное мировое первенство для Месси последнее. Прошлой зимой формулировки стали обтекаемыми, но с оговорками и с акцентом на возраст, который, скорее всего, станет препятствием.

К концу 2023-го тон и вовсе изменился: «Казалось, что после чемпионата мира в Катаре все закончится и я завершу карьеру, а оказалось — все наоборот. Сейчас я хочу находиться в сборной как никогда, потому что после стольких лет страданий мы переживаем особый момент. То, чего я никогда не испытывал с национальной командой, и я хочу насладиться этим, не думая о следующих двух иди трех годах», — говорил Месси в декабре прошлого года.

А уже в июньском интервью Лео опять не дал конкретного ответа, заметив, что все зависит от физического состояния и оценки собственных сил: «Я никогда не придавал значения рекордам. Здорово их бить и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если я буду в форме и все сложится так, что окажусь на турнире — прекрасно. Но я не поеду туда, просто чтобы там быть».

В общем, ясно, что ничего не ясно. Но некоторые ищут во всем тайные знаки. Проводят параллели с «Последним танцем», когда Лео после просмотра данного сериала рассказывает о желании сфотографироваться с Майклом Джорданом и говорит, что это самый великий человек в истории спорта. А тут еще Месси сам взорвал информационное пространство, после выхода в финал признавшись: «Я получаю огромное удовольствие и, так же как Ди Мария и Отаменди, осознаю что это последние битвы».

Анхель Ди Мария. Фото AFP

36-летний Ди Мария, кстати, уже во время Кубка Америки подтвердил, что не меняет своих решений и этот турнир для него прощальный. Его ровесник Отаменди публичных заявлений пока не делал. Еще рано, ведь этим летом он еще сыграет на парижской Олимпиаде. А Месси, который на год старше давних друзей и отметил 37-й день рождения по ходу турнира, тему развивать не стал. Зато Лионель Скалони потребовал оставить своего лучшего игрока и тезку в покое: «Он знает, что мы не будем закрывать перед ним дверь. Он может оставаться с нами до тех пор, пока этого хочет, даже когда завершит карьеру. Я всегда буду рад его видеть».

Да что Скалони?! Мы все — кроме небольшой, но всегда громкой армии хейтеров (у Роналду она тоже имеется) — не против, если Лео никуда не уйдет.

Но поймем и примем его возможный уход, потому что в последнее время кроме слов о том, что он наслаждается каждым моментом, постоянно проскакивали другие фразы. Про то, что выигрывать с каждым годом становится все сложнее. Про тяжелейший турнир и изнуряющую жару. В 37 все это воспринимается совсем не так, как даже в тридцать.

И такие вещи тоже подталкивают к судьбоносным решениям. А каким получится возможный последний танец Месси — зависит в том числе от него самого. Перед своим десятым финалом на уровне сборных он подчеркнуто спокоен и вспоминает, как проходили дни перед предыдущими решающими матчами. Разговоры, мате, карты, поздний отбой и хороший сон.

Это — как и умение добывать результат — отработано до автоматизма. Аргентина привыкла побеждать, воспринимая это как само собой разумеющееся. Только можно сказать с уверенностью — блистательной Колумбии во главе с великолепным Хамесом Родригесом и с длящейся более двух лет серией из 28 матчей без поражений до дальнейшей судьбы Месси и аргентинской привычки побеждать нет никакого дела. Команда Нестора Лоренсо, который когда-то вместе с Марадоной играл в финале ЧМ-1990, настолько хороша, что готова свергнуть короля с престола. Кто, если не Колумбия? Но и ее проверят по королевскому счету, и нас точно ждет по-настоящему классный финал.