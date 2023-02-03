Месси рассказал, что значит победа на чемпионате мира-2022 для его семьи

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что значит победа на чемпионате мира 2022 года для его семьи.

«Они прошли через то же, что и я, а может быть, даже больше. У меня есть родственники, которые живут в Аргентине и каждый день слышат истории в прессе. Они страдают так же или даже больше, чем я. Они пытаются показать мне, что это не так, но в конце концов победа на ЧМ стала облегчением», — сказал Месси во время прямого эфира на Twitch-канале аргентинского издания Ole.

Аргентинский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

На прошедшем турнире аргентинец забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, дважды ставшим лучшим игроком турнира (2014, 2022).