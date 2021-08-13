Месси рассказал о позиции на поле в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что не думает о позиции на поле, и отметил, что это задача главного тренера Маурисио Почеттино.

«Когда начались переговоры с «ПСЖ», мне позвонил Маурисио. Я спросил, что он думает, — цитирует Месси El Pais. — Он сказал, что очень рад и ждет меня в Париже. Обязательно поговорим с ним о том, что будет на поле. Однако тогда мы не говорили о тактике.

Что касается позиции на поле, то понятия не имею, где буду играть. Я уже здесь, и это проблема Почеттино. Он найдет способ".

Месси стал игроком «ПСЖ» 10 августа после ухода из «Барселоны». Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.