Ди Мария считает, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ»
05:02
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. «Реал» проявляет интерес к игроку сборной Франции.
«Мбаппе? Не думаю, что он уйдет. Не думаю, что где-нибудь еще он найдет лучше команду», — цитирует ESPN Ди Марию.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю