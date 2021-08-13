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Ди Мария считает, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ»

05:02
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Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. «Реал» проявляет интерес к игроку сборной Франции.

«Мбаппе? Не думаю, что он уйдет. Не думаю, что где-нибудь еще он найдет лучше команду», — цитирует ESPN Ди Марию.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.

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Евгений Козинов все материалы автора

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