Ди Мария считает, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. «Реал» проявляет интерес к игроку сборной Франции.

«Мбаппе? Не думаю, что он уйдет. Не думаю, что где-нибудь еще он найдет лучше команду», — цитирует ESPN Ди Марию.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.