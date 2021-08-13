Чемпионат Франции, 2-й тур: расписание и результаты матчей

Второй тур чемпионата Франции.

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет против «Лорьяна». За «ПСЖ» может дебютировать звездный новичок — аргентинский форвард Лионель Месси.

13 августа, пятница

«Лорьян» — «Монако»

Начало матча — 22:00 (мск)

14 августа, суббота

«Лилль» — «Ницца»

Начало матча — 18:00

«ПСЖ» — «Страсбур»

Начало матча — 22:00

Трансляция игры на сайте «Матч ТВ»

15 августа, воскресенье

«Анже» — «Лион»

Начало матча — 14:00

«Брест» — «Ренн»

Начало матча — 16:00

«Клермон Фут» — «Труа»

Начало матча — 16:00

«Нант» — «Метц»

Начало матча — 16:00

«Реймс» — «Монпелье»

Начало матча — 16:00

«Ланс» — «Сент-Этьен»

Начало матча — 18:00

«Марсель» — «Бордо»

Начало матча — 21:45

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