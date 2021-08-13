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Чемпионат Франции, 2-й тур: расписание и результаты матчей

10:25
Лионель Месси. Фото ФК «ПСЖ»
Лионель Месси. Фото ФК «ПСЖ»
Теги:
Второй тур чемпионата Франции.

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет против «Лорьяна». За «ПСЖ» может дебютировать звездный новичок — аргентинский форвард Лионель Месси.

13 августа, пятница

«Лорьян» — «Монако»

Начало матча — 22:00 (мск)

Лорьян — Монако

14 августа, суббота

«Лилль» — «Ницца»

Начало матча — 18:00

Лилль — Ницца

«ПСЖ» — «Страсбур»

Начало матча — 22:00

Трансляция игры на сайте «Матч ТВ»

ПСЖ — Страсбур

15 августа, воскресенье

«Анже» — «Лион»

Начало матча — 14:00

Анже — Лион

«Брест» — «Ренн»

Начало матча — 16:00

Брест — Ренн

«Клермон Фут» — «Труа»

Начало матча — 16:00

Клермон Фут — Труа

«Нант» — «Метц»

Начало матча — 16:00

Нант — Метц

«Реймс» — «Монпелье»

Начало матча — 16:00

Реймс — Монпелье

«Ланс» — «Сент-Этьен»

Начало матча — 18:00

Ланс — Сент-Этьен

«Марсель» — «Бордо»

Начало матча — 21:45

Марсель — Бордо

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

Все матчи лиги 1 можно смотреть на канале «Матч ТВ», а также на тематических каналах «Матча».

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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