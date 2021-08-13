Чемпионат Франции, 2-й тур: расписание и результаты матчей
10:25
Второй тур чемпионата Франции.
«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет против «Лорьяна». За «ПСЖ» может дебютировать звездный новичок — аргентинский форвард Лионель Месси.
13 августа, пятница
Начало матча — 22:00 (мск)
14 августа, суббота
Начало матча — 18:00
Начало матча — 22:00
Трансляция игры на сайте «Матч ТВ»
15 августа, воскресенье
Начало матча — 14:00
Начало матча — 16:00
Начало матча — 16:00
Начало матча — 16:00
Начало матча — 16:00
Начало матча — 18:00
Начало матча — 21:45
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
Все матчи лиги 1 можно смотреть на канале «Матч ТВ», а также на тематических каналах «Матча».
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