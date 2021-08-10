Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси обошел Ким Кардашьян по количеству подписчиков в Instagram

15:10
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
Теги:

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству подписчиков в Instagram. У него стало 245 миллионов подписчиков.

Это позволило ему обойти Ким Кардашьян. На нее в Instagram подписаны 243 миллиона человек.

Самым популярным пользователем соцсети является форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на которого подписаны 325 миллионов человек.

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного
Атака Белоруссии на Авериных — дело рук хакеров? Странная история с «псевдовеликими»
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Месси и его жена Антонела в самолете перед вылетом в Париж. Фото
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы