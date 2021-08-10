Месси обошел Ким Кардашьян по количеству подписчиков в Instagram

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству подписчиков в Instagram. У него стало 245 миллионов подписчиков.

Это позволило ему обойти Ким Кардашьян. На нее в Instagram подписаны 243 миллиона человек.

Самым популярным пользователем соцсети является форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на которого подписаны 325 миллионов человек.

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.