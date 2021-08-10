Фанаты «ПСЖ» снова собрались у аэропорта в Париже
16:08
Фанаты «ПСЖ» 10 августа ждут прилета нападающего Лионеля Месси в Париж. Большая группа людей собралась у парижского аэропорта, сообщает La Sexta.
Полиции пришлось выстроить специальные ограждения. Но существует опасения, что толпа прорвет эти ограждения, когда увидит своего кумира.
Напомним, ранее сообщалось, что соглашение 34-летнего аргентинца с французским клубом будет рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го. Годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.
Месси всю карьеру (с 2004 года) выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.
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