Фанаты «ПСЖ» снова собрались у аэропорта в Париже

Фанаты «ПСЖ» 10 августа ждут прилета нападающего Лионеля Месси в Париж. Большая группа людей собралась у парижского аэропорта, сообщает La Sexta.

Полиции пришлось выстроить специальные ограждения. Но существует опасения, что толпа прорвет эти ограждения, когда увидит своего кумира.

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???El aeropuerto de PAR?S, a reventar esperando al argentino. (@CanalSupporters)



La ?ltima hora a las 15:10h en #JUGONES en @laSextaTV pic.twitter.com/l0yD03nbq7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 10, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение 34-летнего аргентинца с французским клубом будет рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го. Годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.

Месси всю карьеру (с 2004 года) выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.