Мбаппе сообщил окружению, что этим летом останется в «ПСЖ», а в 2024 хочет перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в следующем году.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, 24-летний футболист заявил близким, что этим летом останется в «ПСЖ», но в 2024 году хочет играть только за «Реал».

Ранее пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что француз вернулся к тренировкам с основной командой после конструктивных и позитивных переговоров.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач.