Мбаппе сообщил окружению, что этим летом останется в «ПСЖ», а в 2024 хочет перейти в «Реал»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в следующем году.
Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, 24-летний футболист заявил близким, что этим летом останется в «ПСЖ», но в 2024 году хочет играть только за «Реал».
Ранее пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что француз вернулся к тренировкам с основной командой после конструктивных и позитивных переговоров.
Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|19.08
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
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