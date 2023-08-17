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Сегодня, 13:33

Мбаппе сообщил окружению, что этим летом останется в «ПСЖ», а в 2024 хочет перейти в «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в следующем году.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, 24-летний футболист заявил близким, что этим летом останется в «ПСЖ», но в 2024 году хочет играть только за «Реал».

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Ранее пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что француз вернулся к тренировкам с основной командой после конструктивных и позитивных переговоров.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач.

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Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
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Лилль – Нант
 - : -
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Гавр – Брест
 - : -
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Лорьян – Ницца
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Реймс – Клермон Фут
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Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

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Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
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