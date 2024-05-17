Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:40

Мбаппе заплатил за картину с изображением Пеле более полумиллиона евро

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе купил картину трехкратного чемпиона мира Пеле за 520 тысяч евро, сообщает Le Parisien.

В четверг, 16 мая, игроки парижского клуба посетили гала-вечер, на котором организаторы собирали деньги для благотворительного фонда. Мбаппе купил самый дорогой лот вечера, стартовая цена которого составляла пять тысяч евро. 25-летний француз выиграл акцион у одноклубника Ашрафа Хакими.

Картина легендарного бразильского футболиста Пеле была написана еще в прошлом году художником Александром Хопаре. Однако тогда мероприятие было отменено из-за трагического инцидента с участием вратаря «ПСЖ» Серхио Рико.

Килиан Мбаппе
Пеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ» в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала?
Sky Sports: Мбаппе будет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год
Marca: «Реал» ждет разрешения «ПСЖ», чтобы представить Мбаппе до начала Евро-2024
Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей» из-за повреждения бедра
Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1 с «Ниццей»
Мбаппе – об итогах сезона: «Я очень доволен тем, как все закончилось»
Президент ла лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости